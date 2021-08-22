Doğu Anadolu'daki göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu başladı

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Tendürek Dağı eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, havanın soğumaya başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

Iğdır ve Ağrı'dan binlerce küçükbaş hayvanla günlerce süren zorlu yolculuğun ardından Ağrı-Van sınırındaki Tendürek Dağı eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, burada yaklaşık 3 ay kalıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylada hayvanlarını otlatarak kış için peynir ile çeşitli süt ürünleri elde eden aileler, havanın soğumasıyla dönüş hazırlıklarını tamamladı.

Binlerce hayvanla yayladan yola çıkarak gece gündüz demeden zorlu bir yolculuğun ardından Diyadin ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki köylere ulaşan göçerler, burada çadır kurup hem kendilerinin hem de koyun sürülerinin dinlenmesini sağlıyor.

Göçerler, burada otlattıkları hayvanlarını karın yağmasıyla köylerdeki ahırlarda beslemeye devam ediyor.

