Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ve Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ardahan ile Iğdır'da 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 7 ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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