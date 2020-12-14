Doğu Anadolu'nun güney ve batısı için kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların gece yarısından itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

