YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

07.04.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde etkisini göstereceği belirtildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacakAmasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybettiAdana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 bin ton rekolte bekleniyorAlanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 bin ton rekolte bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Nilhan eczanesi
Altindag
Kayiran eczanesi
Ayas
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Nur eczanesi
Camlidere
Esen eczanesi
Kecioren
Kafkaslar eczanesi
Kecioren
Fidanboy eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.