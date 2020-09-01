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Doğu Anadolu’nun ilk ‘güzellik fuarı’ Van’da

VAN HABERLERİ  | 01.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Us Fuarcılık tarafından Van’da gerçekleştirilecek Beautylife Expo Fuarı, kapılarını 17 Eylül’de ziyaretçilerine açacak.

Doğu Anadolu’nun ilk ‘güzellik fuarı’ Van’da

Us Fuarcılık tarafından Van’da gerçekleştirilecek Beautylife Expo Fuarı, kapılarını 17 Eylül’de ziyaretçilerine açacak. Kozmetik, güzellik, estetik ve kişisel bakım sektör temsilcileri, ‘Beautylife Expo’da buluşuyor.
Güzellik sektörünün en kapsamlı fuar organizasyonu Doğu Anadolu’nun güzel şehri Van’da gerçekleştirilecek. Us Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı, Van Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 17 Eylül’de açılacak. Pandemi önlemlerinin titizlikle uygulanacağı 4 gün sürecek Beautylife Expo’da fuarla eş zamanlı olarak Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Yöneticileri de Van’da toplanacak. Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, üzerinde uzun bir süredir çalıştıkları fuarda 100’e yakın markanın ürünlerinin sergileyeceğini ve fuarda sektörün en etkin isimlerinin yer alacağını söyledi. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu çatısı altında yer alan 81 ilin oda başkan ve yöneticilerinin ağırlanacağı Beautylife Expo’da sektördeki yeniliklerin eğitim, uygulama ve showlarla sunulacağını belirten Selviler, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek fuarın geleneksel hale getirileceğini belirtti. Pandemi sonrası İran ve Azarbeycan’ın da katılımıyla fuarın uluslararası bir organizasyon haline getirilmesi için şimdiden çalışma yaptıklarını belirten Selviler, “Saç renklendirmeden cilt bakımına, kalıcı makyajdan protez tırnağa varıncaya kadar birçok alanda yeniliklerin sergileneceği fuara ilgili herkesi bekliyoruz" dedi.

“Ekonomiye önemli katkı sağlayacak”
10 bin metrekare kapalı alanda yapılacak Beautylife Expo’nun Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Berberler ve Kuaförler Odası, Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi gibi kurumların desteğiyle gerçekleşeceğini belirten Selviler, “Yüzde 90’ı Van dışından gelecek katılımcıların şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu çerçevede bize destek veren her kişi ve kuruma teşekkür ediyorum. 17 Eylül’de açılıp 20 Eylül’de sona erecek fuarımıza 11:00 ve 20:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilecek. Van’da ilk kez gerçekleştirilecek Beautylife Expo’nun başarılı geçmesi çerçevesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da sektörün Türkiye genelindeki etkin temsilcilerini ve markaları Van’da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu önemli fuarı geleneksel hale getirmek, şehir ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Başta Us Fuarcılık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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