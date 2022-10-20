Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin 4. Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğince (DKBB) düzenlenen 4. Fotoğraf Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Hakan Burak Altunöz üçüncü oldu.

DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu il sınırları içerisindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmak, fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yarışma aracılığıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulmayı hedeflediklerini vurgulayan Şentürk, seçilen fotoğraflarla Doğu Karadeniz'in il ve ilçelerinin tanıtılması için arşiv oluşturulduğunu ifade etti.

Şentürk, yarışmaya 375 fotoğraf sanatçısının 1670 eserle katıldığına dikkati çekerek, 100 fotoğrafın sergilemeye hak kazandığını, dereceye girenlere para ödülü ve çeşitli hediyeler verileceğini kaydetti.

Ali Mermertaş'ın birinci, Mete Yurdaün'ün ikinci olduğu yarışmada, AA foto muhabiri Hakan Burak Altunöz üçüncülük elde etti. Egemen Eryılmaz, Ali Can ve Faruk Gamlıoğlu mansiyon, Ahmet Harmancı ise DKBB özel ödülü, dron ödülü ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

