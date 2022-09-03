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Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

03.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

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