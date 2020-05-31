YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Doğu Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

TRABZON HABERLERİ  | 31.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Her mevsim farklı güzellikler sunan yaylalar, misafirlerini yeniden ağırlayacağı günleri bekliyor - Tonya Belediye Başkanı Beşel: "Normalleşme süreciyle birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Doğa turizmi ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren Doğu Karadeniz yaylaları, normalleşme süreci kapsamında misafirlerini kısa süre içerisinde yeniden ağırlayacağı günleri bekliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, yeşilin binbir tonuyla kaplı yaylaları ve diğer tabii güzelliklerinin yanı sıra kültürel ve tarihi yapısıyla da doğaseverlere yılın her mevsimi seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Ulaşım olanaklarının artması ve gelişen konaklama imkanlarıyla ziyaretçilerine keyifli tatil fırsatı sunan yaylalar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu dönemde tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nda da havaların ısınmasıyla birbirinden farklı renk tonlarında eşsiz manzaralar oluştu.

- "Misafirlerimizi ağırlayacağımız günleri bekliyoruz"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede dağ ve yayla turizminin öneminin son yıllarda giderek arttığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle her yerde olduğu gibi ilçede de bazı tedbirler alındığını, bu nedenle yerli ve yabancı turistleri henüz ağırlamaya başlamadıklarını belirten Beşel, "Kadıralak başta olmak üzere Erikbeli ve Sazalan gibi önemli yaylalarımız bulunuyor. Özellikle Kadıralak Yaylası'nda nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri doğa tutkunlarını cezbediyor. Buraya gelen insanlar hem fotoğraf çekiyor hem de yayla ortamında aileleriyle birlikte adeta huzuru buluyorlar." dedi.

Osman Beşel, bu yıl dünya genelinde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin bu güzelliklerden mahrum kaldığının altını çizerek, "Koronavirüsün bir an önce hayatımızdan çıkması, herkesin olduğu gibi bizim de en büyük temennimiz. Normalleşme süreciyle birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

İlçede turizm açısından önemli potansiyele sahip yaylalarda mevsim çiçeklerinin açmaya başladığına işaret eden Beşel, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerden büyük bir ilgi beklediklerini dile getirdi.

Doğu Karadeniz yaylalarında yaklaşık 6 ay konaklayacak besicilerin göç yolculuğu ise kısa süre sonra başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Trabzon Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:50
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Trabzon Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Alper Eczanesi
Ortahisar
Çağlayan Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Ortahisar
Koza Eczanesi
Akcaabat
Rabia Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

Trabzonspor, çalışmalara başladı

Trabzonspor, çalışmalara başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.