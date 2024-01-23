Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane'de pazar akşamından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 78'i açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 27 personel ve 13 iş makinesiyle halen kapalı 21 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

GİRESUN

Giresun'da da kar sebebiyle kapanan 62 köy yolundan 54'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra'da 6, Çamoluk'ta 1 ve Dereli'de 1 olmak üzere 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

RİZE

Çamlıhemşin ilçesinde 7, İkizdere'de 12 olmak üzere toplam 19 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 13 personeli, 9 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu 26 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

