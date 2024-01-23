YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor

AA AA
23.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Gümüşhane'de pazar akşamından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 78'i açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 27 personel ve 13 iş makinesiyle halen kapalı 21 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

GİRESUN

Giresun'da da kar sebebiyle kapanan 62 köy yolundan 54'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra'da 6, Çamoluk'ta 1 ve Dereli'de 1 olmak üzere 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

RİZE

Çamlıhemşin ilçesinde 7, İkizdere'de 12 olmak üzere toplam 19 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 13 personeli, 9 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu 26 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştıYalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştı
Hatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandıHatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Seydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapisSeydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anahtar Kelimeler:
kar kış doğu karadeniz

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:33
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Merve eczanesi
Akcaabat
Hayat eczanesi
Surmene
Ümit eczanesi
Arakli
Özlem eczanesi
Yomra
Zeki eczanesi
Besikduzu
Sağlik eczanesi
Caykara
Hayat eczanesi
Of
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.