Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.

