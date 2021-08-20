Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz