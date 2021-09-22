YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı

22.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların perşembe ve cuma günleri devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede halen devam eden yağışların yarın ve cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

​​​​​​​Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının da beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:19
İkindi
15:44
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.