Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre /saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.



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