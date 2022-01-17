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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

17.01.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre /saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

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