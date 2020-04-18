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Doğu Karadeniz'den en fazla su ürünü Rusya'ya ihraç edildi

TRABZON HABERLERİ  | 18.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 10 ülkeye bin 657 tonluk su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 8 milyon 595 bin 338 dolar gelir elde edildi - Dış satımda 6 milyon 742 bin 685 dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Bölgeden özellikle Rusya Federasyonu'na önemli miktarda ihracat yapılmakta ve ihraç edilen ürünlerin kalite ve leziz yönünden büyük beğeni almasından dolayı da önümüzdeki dönemde ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mart döneminde 10 ülkeye su ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ilk üç aylık döneminde 10 ülkeye bin 657 tonluk su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 8 milyon 595 bin 338 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 7 ülkeye 716 tonluk su ürünleri ihracatından 3 milyon 887 bin 736 dolar kazanç elde edilmişti.

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 132, değerde de yüzde 121 arttı.

- Rusya Federasyonu'na ihracat da yüzde 109 arttı

Bu dönemde 6 milyon 742 bin 685 dolarlık payı ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1147 tonluk su ürünü satıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 550 tonluk su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 3 milyon 225 bin 293 dolar kazanç elde edilmişti.

Böylece Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 108, değerde de yüzde 109 arttı.

- "Su ürünleri ihracatı her geçen yıl artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri ihracatının son yıllarda önemli bir atılım göstererek, her geçen yıl arttığını söyledi.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta da Karadeniz somonunun önemli bir hacme ulaştığına dikkati çeken Kalyoncu, "Bölgeden özellikle Rusya Federasyonu'na önemli miktarda ihracat yapılmakta ve ihraç edilen ürünlerin kalite ve leziz yönünden büyük beğeni almasından dolayı da önümüzdeki dönemde ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

Kalyoncu, ayrıca bölgeden Uzak Doğu ülkelerinden başta Japonya ve Vietnam'a yapılan ihracatta nakliye maliyetlerinin rekabetçi olabilmek açısından çok önemli faktör olduğunu belirterek, bundan dolayı da Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınması ve buna bağlı olarak da piyasaların normal seyrine dönmesi ile özellikle THY'den uçak nakliye ücretlerinde indirim yapmaları için yetkili makamlar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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