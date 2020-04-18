Doğu Karadeniz'den en fazla su ürünü Rusya'ya ihraç edildi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yılın ocak-mart döneminde 10 ülkeye su ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ilk üç aylık döneminde 10 ülkeye bin 657 tonluk su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 8 milyon 595 bin 338 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 7 ülkeye 716 tonluk su ürünleri ihracatından 3 milyon 887 bin 736 dolar kazanç elde edilmişti.

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 132, değerde de yüzde 121 arttı.

- Rusya Federasyonu'na ihracat da yüzde 109 arttı

Bu dönemde 6 milyon 742 bin 685 dolarlık payı ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1147 tonluk su ürünü satıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 550 tonluk su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 3 milyon 225 bin 293 dolar kazanç elde edilmişti.

Böylece Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 108, değerde de yüzde 109 arttı.