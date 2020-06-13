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Doğu Karadeniz'in "Balıklıgöl"ü doğaseverlerin rotasında

TRABZON HABERLERİ  | 13.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası yolunda yer alan, çam ağaçlarıyla çevrili Balıklıgöl, normalleşme sürecinde doğaseverlerden ilgi görüyor - Akçaabat Belediye Başkanı Nuri Ekim: - "Daha önce buraya gelemeyen insanlarımızı, aileleriyle birlikte doğayla baş başa kalabilmeleri için bekliyoruz" - Ziyaretçilerden Uğur Topaloğlu: - "Salgın sürecindeki ilk pikniğimizi yaptık"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl, normalleşme sürecinde doğaseverleri ağırlamaya başladı.

Yeşilin tonları, endemik bitki örtüsü ve mevsim çiçekleriyle ilkbaharı geride bırakan Doğu Karadeniz yaylaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre konuk edemediği ziyaretçilerine, normalleşme süreciyle kapılarını araladı.

Trabzon şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan 1500 rakımlı Balıklıgöl, Hıdırnebi Yaylası güzergahında yolculuk yapanların ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçları, sarı ve kırmızı mevsim çiçekleriyle, şehirden uzakta zaman geçirmek isteyenlerin beğenisini topluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi ağırlayamayan Balıklıgöl, normalleşme süreciyle doğaseverlerin rotasında yer almaya başladı.

- "Ziyaretçiler adeta doğayı yaşıyor"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliklere sahip Balıklıgöl'ün son yıllarda tanınmaya başladığını söyledi.

Balıklıgöl'ün normalleşme süreci kapsamında ziyaretçilere açık olduğunu dile getiren Ekim, "Bu bölgede yaz ve kış aylarında ziyaretçiler adeta doğayı yaşıyor. Gölün etrafındaki yürüyüş yolları ve kameriyeler insanların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Aileleriyle gelen çoğu kişi, piknik de yaparak Balıklıgöl’ün eşsiz manzarası eşliğinde stresten ve şehir yaşantısından uzakta bir gün geçiriyor." diye konuştu.

Ekim, bölgede çok sayıda eşsiz güzelliğe sahip alan bulunduğuna işaret ederek, "Balıklıgöl bunlardan sadece biri. Daha önce buraya gelemeyen insanlarımızı, aileleriyle birlikte doğayla baş başa kalabilmeleri için her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Salgın sürecindeki ilk pikniğimizi yaptık"

Ziyaretçilerden Uğur Topaloğlu, ailesiyle doğayla iç içe vakit geçirdikleri için büyük keyif aldıklarını belirtti.

Balıklıgöl'ün, doğaseverlerin memnun kalacakları bir yer olduğunu anlatan Topaloğlu, "Salgın sürecindeki ilk pikniğimizi yaptık. Yaklaşık 3 aydır evden çıkmadık. Doğayla iç içe olmak çok güzel. Buraya diğer gelişimde çadırımla gelmeyi düşünüyorum. Daha da güzel vakit geçireceğimize inanıyorum." dedi.

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