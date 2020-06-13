Doğu Karadeniz'in "Balıklıgöl"ü doğaseverlerin rotasında

Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçları, sarı ve kırmızı mevsim çiçekleriyle, şehirden uzakta zaman geçirmek isteyenlerin beğenisini topluyor.

Balıklıgöl'ün normalleşme süreci kapsamında ziyaretçilere açık olduğunu dile getiren Ekim, "Bu bölgede yaz ve kış aylarında ziyaretçiler adeta doğayı yaşıyor. Gölün etrafındaki yürüyüş yolları ve kameriyeler insanların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Aileleriyle gelen çoğu kişi, piknik de yaparak Balıklıgöl’ün eşsiz manzarası eşliğinde stresten ve şehir yaşantısından uzakta bir gün geçiriyor." diye konuştu.

Ekim, bölgede çok sayıda eşsiz güzelliğe sahip alan bulunduğuna işaret ederek, "Balıklıgöl bunlardan sadece biri. Daha önce buraya gelemeyen insanlarımızı, aileleriyle birlikte doğayla baş başa kalabilmeleri için her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Salgın sürecindeki ilk pikniğimizi yaptık"

Ziyaretçilerden Uğur Topaloğlu, ailesiyle doğayla iç içe vakit geçirdikleri için büyük keyif aldıklarını belirtti.

Balıklıgöl'ün, doğaseverlerin memnun kalacakları bir yer olduğunu anlatan Topaloğlu, "Salgın sürecindeki ilk pikniğimizi yaptık. Yaklaşık 3 aydır evden çıkmadık. Doğayla iç içe olmak çok güzel. Buraya diğer gelişimde çadırımla gelmeyi düşünüyorum. Daha da güzel vakit geçireceğimize inanıyorum." dedi.

