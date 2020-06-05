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Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda yasak parklanma yapan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici ile kaldırılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor

İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda yasak parklanma yapan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici ile kaldırılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı alanında bazı araçlar yeşil alanlara ve yasaklı bölgelere park ediliyor. Bu araçlar hakkında işlem yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çekici ile araçları yerlerinden kaldırıyor.
Çekiciye alınan araçlar yediemin otoparkına götürülüyor. Pazarın açık olduğu günlerde açık otoparka park etmeleri yasak olan kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlar da çekiciyle bulundukları yerden kaldırılıyor. Çekilen araçlara yasal çerçevelerde cezai işlem uygulanıyor.

Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor

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Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
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