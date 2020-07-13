Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, yarın Safranbolu merkezden Valiliğe kadar düzenlenecek bisiklet turuyla başlayacak. Valilikte şehitler anısına ağaç dikimi ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Koşu, 15 Temmuz Caddesi'ni takiben Yeni Camii Bulvarı'na kadar devam edecek ve Demokrasi Meydanı'nda son bulacak.

15 Temmuz'da saat 20.00'de mehteran gösterisiyle başlayacak etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolar da sunulacak.

Sakarya, Karabük , Bartın, Düzce, Zonguldak , Düzce ve Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz'da Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" panelinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, "FETÖ: Bir İhanet Şebekesi", 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz de "15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi" konulu sunum yapacak.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "demokrasi nöbeti" tutulacak.

15 Temmuz'da ise şehitler için Çamlık Camisi'nde mevlit okutulacak, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, mezarı başında anılacak. Kent Meydanı'nda da 20.00-00.13 saatlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz'da ise şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinin ardından protokol üyelerince şehitler mezarlığı ziyaret edilecek. Kent meydanında bulunan Madenci Anıtı önünde "demokrasi nöbeti" tutulmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ayrıca yarın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlenecek.

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi organize edilecek.

- Kocaeli

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurumların iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, fotoğraf sergisi açılacak ve şehitlik ziyaretleri yapılacak.

15 Temmuz'da ise şehitler için Fevziye Camisi'nde mevlit okutulacak. Milli İrade Meydanı'nda da 20.00-00.13 saatlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise şehitler için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyasında okunan Yasin-i Şeriflerin duası Milli İrade Meydanı'nda yapılacak.

Burada, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi de gerçekleştirilecek.

- Düzce

Düzce'de yarın şehit yakınları ile gazi ve aileleri evlerinde ziyaret edilecek.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından online düzenlenecek söyleşi programına, 15 Temmuz gazisi Ferhat Gökmen konuk olacak.

Ardından Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, online yapılacak konferansta "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Zaferi"ni ele alacak. Söyleşi ve konferans, (https://3b.duzce.edu.tr/b/ahm-tjm-yuw) adresinden canlı olarak takip edilebilecek.