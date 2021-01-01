Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı.

Sakarya'da vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını araç kullanmadan gittikleri evlerine en yakın camilerde kıldı.

Seccadelerini alarak Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş'in namazdan önce yaptığı vaazı dinledi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından dua ederek camiden ayrıldı.

- Bolu

Bolu'da vatandaşlar cuma namazlarını ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Polis ekipleri, camilere araçları ile gelenlere yönelik denetim yaptı.

- Kocaeli

Kocaeli'de yeni yılın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde kılındı.

Salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle 2021'i evde karşılayan vatandaşlar, yılın ilk cuma namazı için öğle saatlerinde sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen cuma namazını İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılmayı tercih etti.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi.