Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir gün geçirirken, bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere market ve pazar yeri gibi alanlara gelerek, kısa süreli kalabalık oluşturdu.

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı ve Çark Caddesi'nde geçici süreyle yaya ve araç yoğunluğu oluşsa da kent genelinde büyük oranda "Evde Kal" çağrısına uyuluyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

- Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türküye" çağrısına yüzde 90 oranında uyuluyor.

Kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve polis ekipleri tarafından giriş ve çıkışları bariyerlerle kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde ekiplerin kontrolleri devam ediyor.

Öte yandan vatandaşların yürüyüş, spor ve piknik yapmak için yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda da sessizlik hakim.

Kentin ortasından geçen D-100 kara yolunda da sabah saatleri itibarıyla araç trafiğinin az olduğu gözlendi.

- Karabük

Karabük'te vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor, çıkanlar ise çoğunlukla maske takıyor.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden birisi olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu görülen Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, vatandaşların "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.