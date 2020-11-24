Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki kentlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde koordineli şekilde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, iş yerleri, halk pazarları, toplu taşıma araçları, taksiler ve kamuya açık alanlarda denetim yapıyor.

Valilik bünyesinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde denetimleri sıklaştıran ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattı Akçaray'ın içi ve dışı, her gün profesyonel ekiplerce temizlenerek sağlıklı yolculuğa hazır hale getiriliyor.

Ayrıca tramvaydaki UV filtre sayesinde araç içinde hava kalitesi en üst seviyeye çıkarılıyor.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri de tedbirler kapsamında saat 20.00'den itibaren kapanması gereken işletme ve "gel-al" paket servisi yapan iş yerlerini denetliyor.