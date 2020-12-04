Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Grup üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, ücretsiz maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan hijyen seti ve gıda kolisini vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Alınan yeni tedbirler kapsamında marketler, pazar yerleri, duraklar, camiler, kamu kurumları başta olmak üzere insanların yoğun olduğu ve ortak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Toplum sağlığı için salgın süresi bitene kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, taksiler ve hizmet araçlarını dezenfekte etti.

Karamürsel Belediyesi dezenfekte ekipleri de vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için dükkanları dezenfekte etti.

- Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekipleri, bu süreçte kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Düzce ve ilçe belediyelerinin toplu taşıma araçlarını dezenfekte işlemleri sürüyor. Halkın sık kullandığı cadde ve sokaklar gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkanıp temiz hale getiriliyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra taksilerle çocuk oyun parkları ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.