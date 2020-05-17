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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

SAKARYA HABERLERİ  | 17.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bolu, Bartın ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Sakarya'daki cadde ve merkezlerde sessizlik hakim oldu. Kentin işlek yerlerinden Atatürk bulvarları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları ve Çark Caddesi, kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı gözlendi.

- Kocaeli

Kocaeli'de kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak ateş kontrolü ve evrak denetimi gerçekleştirdi, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmedi.

İstisna kapsamında dışarı çıkanların maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyelere ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Cumhuriyet Parkı, Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu.

- Zonguldak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Zonguldak'ta, normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kent merkezindeki Madenci Anıtı önü boş kaldı.

Kentte, polis ekipleri istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

- Düzce

Düzce'de hafta sonu ve sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Normal zamanda kentin en işlek noktaları olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark Meydanı'nda ekipler tarafından alınan önlemlerle sessizlik hüküm sürüyor.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.

- Bolu

Bolu'da normal zamanlarda en işlek yerlerden olan İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.

- Karabük

Sokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Karabük'te, vatandaşların karara uyduğu görüldü. Zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.

Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların hafta sonu ve sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

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