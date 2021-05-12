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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 13'üncü gününde sessizlik hakim

12.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın 13'üncü gününde sessizlik hakim

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 13'üncü gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk ve Karaağaç bulvarları, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Aynalı Kavak Çarşısı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim.

Ekipler, kent genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Güzergahlarda istisna kapsamında olan az sayıda araç bulunuyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı'nın yanı sıra Fethiye Caddesi ile Yürüyüş Yolu boş kaldı.

Kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Ana güzergahlarda istisna kapsamında olan az sayıda araç yer alıyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde sessizlik hakim.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Bolu

Bolu'da Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında kentin doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktaları ile otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında oluşturulan denetim noktalarında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokaklar ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

- Karabük

Karabük'te vatandaşların normal zamanlarda yoğun kullandığı Kent Meydanı ve Menderes, Kemal Güneş ile Fevzi Fırat caddeleri 13. günde de sakinliğini korudu.

Kenti, diğer illere bağlayan kara yolları ile merkezindeki kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında görevli polis ve jandarma ekipleri, izin belgesi denetimi yapıyor.

Kolluk kuvvetleri, belediyeler, Doğa Koruma Milli Parklar Şube müdürlükleri ekipleri ile vatandaşlar, sokak hayvanlarını yemliyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, bugün ve bayramın birinci gününde şehit ailelerinin şehitlik ziyareti yapabileceğini, onun dışında kısıtlamanın diğer günlerde olduğu gibi devam ettiğini söyledi.

Gürel, denetimlerin bayram süresinde de devam edeceğini, vatandaşlardan kurallara uymaya devam etmelerini istedi.

Bartın'da da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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Sakarya Zonguldak Karabük Düzce tam kapanma

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