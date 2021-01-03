Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kocaeli'de normal zamanda kentin işlek güzergahlarından Yürüyüş Yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri, Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Amasra ilçesindeki sahil ve parklar da kısıtlama kapsamında en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarıyla Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkanların olmadığı kentte, denetimler sürüyor.

- Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Karabük

Karabük'te cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kemal Güneş Caddesi sessizliğe bürünürken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerine devam ediyor.

- Zonguldak ve Bolu

Zonguldak ve Bolu'da da normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama nedeniyle meydan ve sokaklarda, az sayıda kişinin olduğu görüldü.

D-100 karayolunun Bolu kesiminde ise araç trafiğinde büyük oranda azalma yaşanıyor.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kısıtlamadan muaf olan yaya ve sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

