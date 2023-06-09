Doğubayazıtlı öğrenciler, Türkiye Finali’nde birinci oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan danışman öğretmen Beray Ezgi Varkal eşliğinde, öğrenciler Berrin Koroğlu ve Ela Hacıoğlu tarafından Türkçe alanında hazırlanan "Tulpar Bize Geldi" projesi ile Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, güzel bir projeyle Türkiye birinciliği alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, elde edilen başarıdan mutluluk duyduklarını söyledi.

