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Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

14.01.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 17, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Ağrı'da 7, Erzincan'da 5, Iğdır ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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