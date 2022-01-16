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Doğu'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

16.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların battaniyelerle araçlarını soğuktan korumaya çalıştığı Erzurum'da, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erken saatlerde kentin bazı kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırım ve yollardaki buzlanmaları önlemek için tuzlama ile küreme çalışması yaptı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da ise Kars-Iğdır ve Iğdır-Ağrı kara yollarının yüksek kesimli bölgelerinde tipi ve fırtına etkili oldu.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, akarsular buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

İlçedeki bazı vatandaşlar araçlarını branda ile örterek soğuk havadan korumaya çalıştı.

- Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, barajlar, akarsular ve göller dondu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Beyaza bürünen arazilerde yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

- Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle dereler buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

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