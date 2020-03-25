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Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.03.2020 08:42 | Son Güncelleme

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Erzincan’ın Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçeleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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