YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.Meteoroloji 12.

Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ise Ardahan ve çevrelerinde gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars’ta 9, Ardahan ve Ağrı’da 10, Erzincan’da 14, Iğdır’da 18 derece ölçüldü.
Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 35, Erzincan’da 33, Ağrı’da 31, Erzurum’da 28, Ardahan ve Kars’ta 27 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:53
Sabah
04:48
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
20:01
Yatsı
21:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Erzincan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.