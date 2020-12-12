Doğu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Kazımkarabekir caddeleri ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı, vatandaşları kısıtlamaya uymaları konusunda uyardı.

- Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu kentte, polis ekipleri mahallelerde anons yaparak vatandaşları uyardı.

- Hakkari/Bitlis

Hakkari ile Bitlis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin olmadığı iki kentte, sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, denetimler yaparak, vatandaşları kısıtlamaya uymaya çağırdı.

