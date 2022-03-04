Doğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Tunceli'deki okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Erzurum'daki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda gerçekleştirilen tatbikata Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve kurum müdürleri katıldı.

İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle güvenlik önlemini alarak öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Kentte 1200 okulda 155 bin öğrenciyle eş zamanlı yapılan tatbikatta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) , Kızılay, UMKE ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de hazır bulundu.

Tatbikat sonrası AFAD ekiplerince öğrencilere arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ve çeşitli konularda bilgilendirici eğitimler verildi.

- "Artık vatandaşımız 'Nerede bu devlet?' demiyor"

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Memiş, ilgili ekiplerin her gün adeta tatbikat yapar gibi olaylara müdahale ettiklerini söyledi.

Erzurum'da kış şartlarının çok yoğun ve zorlu geçtiğini ifade eden Memiş şöyle devam etti:

"Her gün onlarca olaya müdahale ediyoruz, yolda kalan ve tipiye yakalanan yüzlerce vatandaşı kurtarıyoruz. Jandarma, polis ekipleri hep birlikte vatandaşın zor anında yanında oluyoruz. Artık vatandaşımız 'Nerede bu devlet?' demiyor. Bütün kamu görevlileriyle anında afete müdahale edip vatandaşın ihtiyacını gideriyoruz."

Memiş, öğrencilerin bu tatbikatlarla afetleri yaşayarak öğrendiklerini ve duyarlılık kazandıklarını aktardı.

Öğrencilerden Salih Gölleroğlu da "Sınıfta kapan tuttuk, masanın altına girip kafamızı koruduk, sonra öğretmenlerimizle güvenli şekilde dışarı çıktık." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve beraberindekiler de 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlere hazırlıklı olunduğunda zararın ve acının en aza indirildiğini belirterek "Yıl içerisinde sayısal bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda da sürekli tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Bu yılı da tatbikatlarla taçlandırarak Allah korusun herhangi bir doğal afetle karşılaştığımızda hazırlık düzeyimizin üst düzeyde olmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı en az hasarla afetlerden muhafaza etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da Vali Hüseyin Öner ve beraberindekilerin katılımıyla Ardahan Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla sınıflardaki öğrenciler "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Kentteki okullarda 646 öğretmen ve 8 bin 892 öğrencinin katıldığı tatbikatta, güvenli tahliye ile sınıflarından çıkan öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde okul bahçesinde toplandı.

Vali Öner tatbikatta görev alanlara teşekkür etti.

- Erzincan

Erzincan'da ise Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla Cumhuriyet Ortaokulunda tatbikat gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Makas, afetsiz günlerin olmasını Allah'tan dilediğini belirterek "Bu ve benzeri tatbikatları artırarak inşallah belirlenen hedefe hem Erzincan hem de ülke olarak ulaşacağız. Hedefimiz afet bilinci olan nesil yetiştirmek ve insanlarımızı afetlerden korumak." dedi.

- Kars

Kars'ta da 572 okulda 62 bin öğrenciye yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, JAK timleri, itfaiye, emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla Ziya Gökalp Ortaokulunda da tatbikat düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da tatbikatta hazır bulundu.

Uzman ekiplerce tatbikata katılan öğrencilere deprem anı alarmı, "çökme-kapanma-tutunma", tehlike geçti alarmı, güvenli tahliye konularında eğitim verildi.

Vali Öksüz konuşmasında şunları kaydetti:

"Hepimiz afete hazır duruma gelmeliyiz. Burada öğrendiklerimizi ailenize ve arkadaşlarınıza da anlatmanız ve öğretmeniz çok önemlidir. Tabii ki hiçbir afetin olmasını istemeyiz, ama afet olursa da en az zararı görmemiz için burada öğrendiklerimizi deprem anında uygulamamız gerekiyor."

- Tunceli

Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, JAK ve 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, afetlere karşı bilinçli ve dikkatli nesillerin yetişmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Tatbikatta emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Tabii bizler tedbirli ve dikkatli olacağız. İnşallah yakında bu tatbikat serisiyle hep beraber daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşmak üzere deneyim kazanmış olacağız." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da 300 okulda 54 bin 327 öğrenciyle deprem tatbikatı yapıldı.

Bu çerçevede 70. yıl Cumhuriyet Meslek ve Tekinki Anadolu Lisesindeki tatbikata Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem ve kurum müdürleri katıldı.

Tatbikat kapsamında sınıflarda eğitim gören çocuklar deprem anında güvenlik önlemi alıp deprem geçtikten sonra gruplar halinde öğretmenleriyle sınıflardan tahliye edildi.

Sarıibrahim, afetlerin başta Türkiye olmak üzere dünyanın da bir gerçeği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Iğdır, Ermenistan sınırındaki Medzamor'dan dolayı afet riskinin olduğu ve afet bilincinin yüksek tutmamız gerektiği bir coğrafyadır. Afete hazırlık afet olmadan bizim yapabileceğiz en önemli şeydir. Bütün kamu görevlilerin, vatandaşların hem de öğrencilerimiz güzel bir şekilde organize olarak AFAD ile güzel işler yapıyorlar. Bu yıl AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatlar umut ediyorum Allah göstermesin yarın bir afet olayında daha iyi çalışmamızı sağlayacaktır."

