Doğu'daki ihracatçılar 2021'de 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Yeni yılın ülke ve bölge adına hayırlı olmasını dileyen Tanrıver, "2020 ihracatımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ekonomik sıkıntılara rağmen güzel geçti. 2020 yılı hedefimiz tuttu, bu yıl hedefimiz ise 2,5 milyar dolarlık ihracat. Bu rakamı tutturmak için gece gündüz demeden elimizden geleni yapacağız." dedi.

DAİB'in Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 4 Mart 1937'de "Canlı Hayvan İhracatçılar Birliği Türk Anonim Şirketi" adı altında kurulduğunu anımsatan Tanrıver, toplam üye sayılarının 27 bin 983 olduğunu, bunlardan 8 bin 477'sinin aktif üye olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi de olan Tanrıver, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, Birliğin ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Tanrıver, DAİB'e 385 yeni üye olduğunu ve geçen yıl 2 bin 615 firmanın ihracat yaptığını belirterek bu üyelerin 27'sinin Erzurum'da bulunduğunu, bunların da ihracat yaptığını ifade etti.

- Salgına rağmen DAİB'in 2020 ihracatı güzel sonuçlandı

DAİB'e bağlı üye firmalardan 155'ine, geçen yıl yeşil pasaport verildiğini kaydeden Tanrıver, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılar olarak son yılarda büyük ve güzel ivme kazandık. Pandemiye, krizlere ve olumsuzluklara rağmen geçen yılki artışımız yüzde 12 oldu. TİM verilerine göre ihracatımız büyüdü. Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında ihracatta düşüş yaşadık. Haziran itibarıyla kesintisiz her ay yüzde 30 civarında artış yaşadık. İhracatçı firmaların her problemiyle ilgilenip bunlara çözüm bulma ve bu firmalara rehberlik yapma yoluyla bölge genelinde ihracatın yüksek seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz."

Tanrıver, DAİB olarak 2020 yılında sektör bazında en çok ihracatı 250 milyon 715 bin dolar ile kimya sektöründen yaptıklarını belirterek bu sektörü 229 milyon 473 bin dolar ile makine, 218 milyon 644 bin dolar ile hazır giyim sektörünün izlediğini dile getirdi.