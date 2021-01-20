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Doğu'daki ihracatçılar 2021'de 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

20.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "2020 ihracatımız Kovid-19 salgınına ve ekonomik sıkıntılara rağmen güzel geçti. 2020 yılı hedefimiz tuttu, Bu yıl hedefimiz ise 2,5 milyar dolarlık ihracat" - "İhracatı artırmak için bölgeyi yakından takip ediyoruz. İpek Yolu güzergahında olmamız, tren yollarının açılması, özellikle Karabağ sorunun çözülmesi bizi avantajlı kılıyor. Bu imkanlardan daha çok yararlanmak istiyoruz"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, geçen yıl 195 ülkeye 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek 2021'de 2,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi de olan Tanrıver, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, Birliğin ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

DAİB'in Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 4 Mart 1937'de "Canlı Hayvan İhracatçılar Birliği Türk Anonim Şirketi" adı altında kurulduğunu anımsatan Tanrıver, toplam üye sayılarının 27 bin 983 olduğunu, bunlardan 8 bin 477'sinin aktif üye olduğunu söyledi.

Yeni yılın ülke ve bölge adına hayırlı olmasını dileyen Tanrıver, "2020 ihracatımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ekonomik sıkıntılara rağmen güzel geçti. 2020 yılı hedefimiz tuttu, bu yıl hedefimiz ise 2,5 milyar dolarlık ihracat. Bu rakamı tutturmak için gece gündüz demeden elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tanrıver, DAİB'e 385 yeni üye olduğunu ve geçen yıl 2 bin 615 firmanın ihracat yaptığını belirterek bu üyelerin 27'sinin Erzurum'da bulunduğunu, bunların da ihracat yaptığını ifade etti.

- Salgına rağmen DAİB'in 2020 ihracatı güzel sonuçlandı

DAİB'e bağlı üye firmalardan 155'ine, geçen yıl yeşil pasaport verildiğini kaydeden Tanrıver, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılar olarak son yılarda büyük ve güzel ivme kazandık. Pandemiye, krizlere ve olumsuzluklara rağmen geçen yılki artışımız yüzde 12 oldu. TİM verilerine göre ihracatımız büyüdü. Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında ihracatta düşüş yaşadık. Haziran itibarıyla kesintisiz her ay yüzde 30 civarında artış yaşadık. İhracatçı firmaların her problemiyle ilgilenip bunlara çözüm bulma ve bu firmalara rehberlik yapma yoluyla bölge genelinde ihracatın yüksek seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz."

Tanrıver, DAİB olarak 2020 yılında sektör bazında en çok ihracatı 250 milyon 715 bin dolar ile kimya sektöründen yaptıklarını belirterek bu sektörü 229 milyon 473 bin dolar ile makine, 218 milyon 644 bin dolar ile hazır giyim sektörünün izlediğini dile getirdi.

Genellikle Asya, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Tanrıver, birlik üyelerinin geçen yıl en yoğun ihracatını 516 milyon 131 milyon 920 bin dolar ile Irak'a yaptığını aktardı.

Tanrıver, 2020 yılında eğitim ve DAİB Akademi gibi seminerler ile DAİB-TİM istişare toplantıları düzenlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türk Eximbank desteklerinden firmalarımız faydalandı. Salgın sürecinde sanal fuarlara ve e-ticaret ile ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonra sanal hayat her alanda olacak, ticaret dünyası da bunu kabul etti ve sanal ticarete doğru ihracatçı firmalarımızın daha aktif olması gerekiyor. İhracatı artırmak için bölgeyi yakından takip ediyoruz. İpek yolu güzergahında olmamız, tren yollarının açılması, özellikle Karabağ sorunun çözülmesi bizi avantajlı kılıyor. Bu imkanlardan daha çok yararlanmak istiyoruz. Üretim olmadan ihracat olmaz. Bütün firmalarımız yeter ki üretim yapsın biz ve ekibimiz bunları satacak ve yönlendirecek güce sahibiz."

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