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Doğum bildirimi başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilecek

16.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi - Böylece Türk vatandaşlarının yurt içinde, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvurularının e­-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesine ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkan sağlandı

Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar, artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi.

Bakanlıkça 2018'de hayata geçirilen e-Doğum uygulamasıyla, kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75 bin 546 doğum tescili yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi.

Uygulamaya ek olarak yapılan e-Devlet sistemi üzerinden "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, Türk vatandaşlarının yurt içinde sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvurularının e­-Devlet sistemi üzerinden, elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesi ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkan sağlandı.

- e-Devlet kapısından doğum bildirimi nasıl yapılır?

Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden doğum bildirimi için başvuru yapılabilecek.

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde, çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile imzalanacak.

Doğum bildirimlerine ilişkin e­-Devlet sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular, başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.

Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek. Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilerek, kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.

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