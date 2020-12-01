Doğum günü için kuralları çiğneyen Rita Ora'nın partisini polis bastı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yeni yaşı için herkesi tehlikeye attı. 30. yaş günü için evde olduğunu söyleyip bir mekanda parti veren Rita Ora'nın partisi polis tarafından basıldı.

30 yaşındaki şarkıcı, Cumartesi gecesi Londra'daki doğum gününü kutlamak için bir grup ünlü arkadaşını davet etti. Ülkedeki kısıtlama kurallarını hiçe sayan Ora (paket servisi olan restoranların dışında restoranların kapatılması kuralı) bir mekanda parti verdi.

Rita Ora flouts lockdown laws with 30 pals for lavish 30th birthday party pic.twitter.com/4qlIwn3MrD — The Sun (@TheSun) November 30, 2020

Ora'nın partisinin yapıldığı mekana polis baskın yapınca personel polisi içeri almak istemedi. Ancak Ora ve arkadaşları daha sonra mekandan çıkarken görüntülendi ve ünlü şarkıcıya 10.000 sterlin ceza yazıldı. Rita Ora fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra tepki çekince bir açıklama yaptı ve herkesten özür diledi.

Ora açıklamasında "Küçük bir arkadaş grubumla kutlama yaptık. Karantina döneminde onları da yanlış yönlendirdiğim için üzgünüm. Kuralları çiğnediğim ve insanları tehlikeye attığım için özür dilerim" dedi.



