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Doğum günü için kuralları çiğneyen Rita Ora'nın partisini polis bastı

01.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Doğum günü için kuralları çiğneyen Rita Ora'nın partisini polis bastı

İngiliz şarkıcı Rita Ora koronavirüs kurallarını hiçe sayarak 30. yaş kutlaması için parti verdi. Rita Ora'nın partisi polis tarafından basıldı ve Ora'ya 10.000 sterlin ceza yazıldı. Ünlü şarkıcı tepki görünce açıklama yaptı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yeni yaşı için herkesi tehlikeye attı. 30. yaş günü için evde olduğunu söyleyip bir mekanda parti veren Rita Ora'nın partisi polis tarafından basıldı.

30 yaşındaki şarkıcı, Cumartesi gecesi Londra'daki doğum gününü kutlamak için bir grup ünlü arkadaşını davet etti. Ülkedeki kısıtlama kurallarını hiçe sayan Ora (paket servisi olan restoranların dışında restoranların kapatılması kuralı) bir mekanda parti verdi.

Ora'nın partisinin yapıldığı mekana polis baskın yapınca personel polisi içeri almak istemedi. Ancak Ora ve arkadaşları daha sonra mekandan çıkarken görüntülendi ve ünlü şarkıcıya 10.000 sterlin ceza yazıldı. Rita Ora fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra tepki çekince bir açıklama yaptı ve herkesten özür diledi.

Ora açıklamasında "Küçük bir arkadaş grubumla kutlama yaptık. Karantina döneminde onları da yanlış yönlendirdiğim için üzgünüm. Kuralları çiğnediğim ve insanları tehlikeye attığım için özür dilerim" dedi.


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