YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Adana'da kızına doğum günü pastası almaya giden kişiyi gasbettiği iddia edilen ikiz kardeşlerin de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde Ahmet A. (26), kızına doğum günü pastası almak için evinden çıkıp pastaneye gittiği sırada 4 kişi önünü kesti.

Ahmet A, cebindeki parasını isteyen kişilere olumsuz yanıt vermesi üzerine saldırıya uğradı.

Şüpheliler, başına plastik sebze kasasıyla vurarak yaraladıkları Ahmet A'nın cebinden 20 lira, sigara, çakmak ve cep telefonunu alıp kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, eşkalini belirlediği şüpheliler ikiz Murat ve Sedat Ö. (19) ile Ali Can T. (18) ve Emrullah Ç'yi (18) evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/
Anahtar Kelimeler:
4 zanlı Adana Gasp İkiz pasta Pastane

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda vatandaşları uyarıyor

Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda vatandaşları uyarıyor

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Adana Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:04
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Atalı Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.