Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı! ''Artık tüm dünya karımın ne kadar güzel olduğunu biliyor''

Andreas Brehme bu kez futboluyla değil, yaptığı skandal hatayla manşetlere taşındı. Bir video sitesinde çalışan ve para karşılığı hayranlarına doğum günü videoları çeken Andreas Brehme talihsiz bir olay yaşadı.

VİDEO KAYDEDERKEN KARISINI DA ÇEKTİ

Yine bir video kaydeden Andreas Brehme, o sırada karısının odaya girdiğini fark etmedi ve videoyu kontrol etmeden hayranına gönderdi. Kısa süre içinde viral olan videodan sonra Andreas Brehme açıklama yaptı.

"TELEFONUM KİLİTLENDİ"

Andreas Brehme, "Video'yu o şekilde yolladığımı fark etmedim bile. Yakın arkadaşlarım yüzlerce kez aradı ve telefonum kilitlendi. Bir şeyler olduğunu o an anladım ama artık çok geçti. Artık dünya ne kadar güzel bir karım olduğunu biliyor. Keşke bilmeseydi ama şu an elimden bir şey gelmiyor..." dedi.



