Doğum için Türkiye'den gitti! Aslı Enver bebek için o ülkeye gitti

Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan, ilişkisinin ardından pek çok isimle anılıp daha sonra ise Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver, kızını Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor.

Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde eşiyle bulunduğu Londra'da doğum için hastane ve doktor arayışında. Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'yi şimdilik terk eden Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.

REKLAM TEKLİFİ YAĞIYOR

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir bebek markası ile 5 milyon TL’lik anlaşma imzalamıştı. Bu süreçte oyuncuya reklam teklifi yağıyor.



