Doğum sonrası beslenmeye dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Doğum sonrası kilo vereceğim diye kendinizin ve bebeğinizin sağlığı ile oynamayın" dedi.

“Kendinize ne kadar iyi bakarsanız bebeğinize de o kadar iyi bakmış olursunuz” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, gebelik sürecinde alınan kiloların bazı anneler için doğum sonrası sorun teşkil edebildiğini söyledi. Dr. Çebi, “Gebelikte ve sonrasında sütünüzü arttırmak için herkesin size bir önerisi olacak, herkes her bulduğunu ağzınıza tıkıştıracak. Dahası fark edeceksiniz ki iştahınız gebelik döneminden daha fazla ve gece bir dolap faresine dönüşmüşsünüz. Ama inanın ki tatlı sütünüzü arttırmaz. Canınızın çektiğini yemeyin demiyorum ama süte sığınıp yediğiniz her şey size süt değil tartıda +1 olarak yansıyacak. Zaten küskün olduğunuz bedeninize daha da küseceksiniz. Bunu gebeliklerinde 110 kiloyu görüp 45 kilo vermeyi başaran bir kız kardeşiniz olarak söylüyorum. Doğumdan sonra o göbeğin küçülmesi zaten 2 ayı buluyor. İlk zamanlar bebeğin neşesinden ve evin olağanlaşmasından fark edilmeyen kilolar duş sonrası bir an kendinizle göz göze geldiğinizde tokat gibi vuruyor yüzünüze. Tamam, kimse yüksek sesle söylemiyor ama herkes işin farkında, diyet yaparsanız süt tehlikede. O yüzden emzirirken sütünüzü arttıracak şeyin aldığınız sıvılar olduğunu unutmadan beslenmenize dikkat ediniz. Emzirirken, gebelikte kullandığınız vitamin ve demir desteğine devam ediniz. Çünkü bunlar anne sütü ile bebeğinize geçmeye devam edecek. Siz kendinize ne kadar iyi bakarsanız bebeğinize de aslında o kadar iyi bakmış olacaksınız. Ruhen ve bedenen iyilik haliniz ona yansır, emin olun" diye konuştu.



