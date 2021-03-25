Doğumdan sonra kansere yakalandı! Bacağını kaybetmesine rağmen hayat mücadelesine devam etti

Dionne Brown ortaya koyduğu hayat mücadelesiyle sosyal medyada ilham kaynağı oldu. Hamilelik sırasında sol bacağında inanılmaz bir ağrı hisseden Brown’a kanser teşhisi konuldu. Çocuklarıyla beraber hayata tutanan genç kadının yaşam hikayesi sosyal medyada gündem yarattı.

İkiz çocuklarına hamile olduğu sırada dizinde bir ağrı hisseden Brown, ilk başlarda doktorların kendisini acıyı hayal etmekle suçladığını ifade etti. Hatta bu durumun artrit olduğunu söylediler. Dionne, ikizlerini doğurduktan sonra ağrıların geçeceğine inanarak hamileliği boyunca mücadele etti. Doğumdan sonra da ağrıları dayanılmaz bir noktaya gelen genç kadına yapılan testler sonucunda 'kemik kanseri' teşhisi konuldu. Kanser teşhisi konulduktan sonra, “Bana tibia kemiğimde 2 cm'lik bir tümör olduğunu söylediler. İlk düşündüğüm şey bebeklerim oldu; ölürsem beni tanıyamayacaklardı” ifadelerini kullandı.

Kemoterapi tedavisinden sonra kanserin yayılmasını durduramayan doktorlar, genç kadın için o zor kararı verdi; bacağı amupte edilecekti. Dionne, kanserin size farklı bir bakış açısı sunduğunu ve şimdi çocuklarıyla birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çeken Brown, “Okul parkındaki farklı anneyim ama çocuklarım bunu anlıyor. Bana 'robot anne' diyorlar. Protez bacakla da 'yeterli anne' olduğumu ve herkesin yanıldığını kanıtladım, bu dört çocuğu eksiksiz yetiştiriyorum” dedi.

Daha önce temizlik personeli olarak çalışan Dionne, artık ampute bireylere yardım etmek için eğitim alıyor ve ampute olarak yaşamanın gerçekte nasıl bir şey olduğu hakkında ilham verici videolar hazırlıyor.



