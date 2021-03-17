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Öz babasının asitli saldırısına uğradıktan sonra yüzünü kaybeden Anmol Rodriguez, sosyal medyada fenomen oldu

Seray Üstün Seray Üstün 17.03.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Öz babasının asitli saldırısına uğradıktan sonra yüzünü kaybeden Anmol Rodriguez, sosyal medyada fenomen oldu

Anmol Rodriguez henüz 2 aylıkken öz babasının asitli saldırısına uğradı. Yaşadığı bütün zorluklara direnen Rodriguez yılmadı ve mücadelesine devam etti. Şimdilerde işse dünyanın her yerinde binlerce insana ilham veren bir fenomen haline dönüştü.

Anmol 2 aylıkken karısından ve çocuğundan kurtulmak isteyen cani babası tarafından annesiyle birlikte, hidroklorik asitle yakıldı. Yaralar sonucu annesi hayatını kaybetti, Anmol ise tüm vücudu yanmasına rağmen hayatta kaldı ve sonraki 5 yılını hastanede geçirdi. Daha sonra, Mumbai'deki bir çocuk esirgeme kurumunda bakıldı. Okul hayatında ise olumsuz ve gurur kırıcı yorumlarla mücadele etti. Ancak o insanların söylediğine değil, içindeki cevhere, kendine inanmaya karar verdi.

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Sosyal medyayı keşfeden Anmol, fotoğraflarını paylaştıkça insanlar onun hikayesini ilham verici buldu. Bugün bu muhteşem kadın, hidroklorik asit kurbanlarını destekleyen 'Acid Attack Survivor Sahas Vakfı'nın bir modeli, motivasyon konuşmacısı ve kurucusu olarak biliniyor.

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Mumbai'de yaşamaya başlayan Anmal, kurduğu dernek ile asit saldırısına uğramış 20 kadının iş sahibi olmasını sağladı, bir arkadaşının düğününü organize etti. Modaya da her zaman meraklı olan genç kadın, pozitifliği ve başarısıyla moda firmalarının dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından ufak ufak moda kariyerine de adım atan genç kadının takipçi sayısı kısa sürede 243 bini geçti.

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Sosyal medyada kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Anmol özgüven sorunu yaşayan insanlara da ilham veriyor; “Asit sadece yüzümüzü parçalar ama ruhumuzu yok etmez. Yüzümüzle değil, kalbimizdekiyle öne çıkarız. Kim olduğumuzu kabul etmeli ve mutlu yaşamalıyız.”

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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