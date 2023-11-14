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Doğu'nun şampiyon atları sakatlandığında Diyarbakır'da tedavi ediliyor

14.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şampiyon atlara Diyarbakır Hipodromundaki "TJK At Hastanesi"nde sağlık hizmeti sunuluyor.

Türkiye'nin en büyüğü olan Diyarbakır Hipodromu'nda at yarışı heyecanı ilk resmi yarışların başladığı 2009'dan bu yana sürüyor.

Kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesinde yer alan hipodromda, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan TJK At Hastanesinde kentin yanı sıra bölgedeki illerden getirilen Safkan İngiliz ve Arap atlarına sağlık kontrolü ve tedavi uygulanıyor.

Rutin sağlık kontrolünün yanı sıra rahatsızlanan, yarışlarda yaralanan veya sakatlanan atlara hastanede veterinerler tarafından gerekli müdahalede bulunuluyor. Böylece atlar rahatsızlanmaları veya yaralanmaları halinde Ankara veya İstanbul'a götürülmek zorunda kalınmıyor.

Acil müdahale, röntgen, konsültasyon, ultrason, radyoloji bölümlerinin yanı sıra yoğun bakım, uyandırma odaları, ilaç deposu, eczane ve laboratuvarın yer aldığı hastanede günde ortalama 100 atın sağlık kontrolü ile tedavisi gerçekleştiriliyor.

7 GÜN 24 SAAT AÇIK

TJK At Hastanesi Başhekimi Yunus Çelik, AA muhabirine, 456 ahır kapasitesine sahip Diyarbakır Hipodromunda 300 atın bulunduğunu söyledi.

Çelik, hastanede sadece hipodromdaki atlara değil çevre illerden gelen TJK'ya kayıtlı atlara da sağlık hizmeti sunduklarını ifade ederek, hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirtti.

Sağlığına kavuşan atların yarışlara hazırlandığını belirten Çelik, "Hastanemizde günde 100'e yakın atın tedavi ve kontrolü veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilmekte. Atlar gerekli müdahale ve ameliyatların ardından sağlıklarına kavuşturuluyor. Bu yılın 10 ayında hastanemizde 8 bin muayene hizmeti gerçekleştirildi. İstanbul'da, Ankara'da hangi hizmet veriliyorsa burada da tam teşekküllü hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Çelik, atların daha önce tedavi için İstanbul'a ya da Ankara'ya gönderildiğini veya oradan hekimlerin geldiğini anlatarak, kente ve bölgeye kazandırılan hastane ile bu ihtiyacın karşılandığını aktardı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ DE SUNULUYOR

Veteriner Dilara Ete de hastanede ileri görüntüleme yöntemi kullandıklarını belirterek, atların sadece tedavi için değil kontrol için de kendilerine getirildiğini söyledi.

Hastanedeki laboratuvarı aktif bir şekilde kullandıklarını anlatan Ete, laboratuvarın tam teşekkülü hastanelerde verilen hizmeti sunduğunu belirtti.

Ete, atların genellikle yarıştan veya idmandan sonra hastaneye getirildiğini ifade ederek, "Tedavi dışında korumaya yönelik olarak da bütün uygulamalarımızı yapıyoruz." dedi.

"ATLARIMIZ EMİN ELLERDE"

Atını sağlık kontrolü için TJK At Hastanesine getiren Faruk Şeşen, "Atlarımız emin ellerde, güvende. Bir insana nasıl davranılıyorsa atlara da o şekilde davranıyorlar. En iyi hizmeti veriyorlar. Atımın ayağında sıkıntı var. Atım onların sayesinde daha iyi oldu, şu an koşuyor. İyi ki bu hastane bu bölgede var." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır tedavi Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yarış atı

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