Doğurganlığa da katkı sağlıyor, sindirime de! Narın bilinmeyen faydası!

Bereketi temsil eden nar, içerdiği pigmentler sayesinde sağlığa çok faydalıdır. Özellikle içerdiği antosiyanin adlı madde sayesinde antioksidan içeriği çok yüksektir. Nara kırmızı rengini veren pigmenttir. Nar bu pigmenti yüksek derecede içerdiği için, kansere karşı ciddi bir koruma sağlar.

Narın bu özelliğinden faydalanmak için sadece narın suyunu sıkmak yeterli değildir. Çünkü bu madde narın çekirdeklerinde bulunmaktadır. O nedenle narı çiğneyerek tüketmek bu açından çok önemlidir.

ÇEKİRDEKLERİNİ ÇOK İYİ ÇİĞNEYİN

Nar, fonksiyonel bir besindir. Bir gıdanın fonksiyonelliğinden faydalanmak için, o gıdayı olabildiğince küçük parçalar halinde tüketmek lazımdır. O nedenle nar tüketirken sadece narı yemek değil, çekirdeklerini çok iyi çiğneyerek tüketmekte fayda vardır.

Nar, ayrıca içerdiği maddeler sayesinde kalp damar sağlığı açısından da çok önemlidir. Kan akımını hızlandırarak, damar sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Nar, potasyum içeriği yüksek olduğu için tansiyon düşürücü özelliğe de sahiptir. Nar, ayrıca sindirim sistemi için de çok önemlidir. Hazmı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Narı çekirdekleriyle birlikte çiğneyerek tükettiğimizde, bağırsak hareketlerimizi arttırırız. Beraberinde kabızlığa karşı önleyici etki sağlar.