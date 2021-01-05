YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Doğurganlığa da katkı sağlıyor, sindirime de! Narın bilinmeyen faydası!

Doğurganlığa da katkı sağlıyor, sindirime de! Narın bilinmeyen faydası!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taze meyve suyunun sağlıklı olması için yeşil olması veya ıspanakla dolu olması gerekmez. Nar suyu 100'den fazla fitokimyasal (bitki kimyasalı) içerir. Bugün size binlerce yıldır ilaç olarak kullanılan narın faydalarını anlatıyoruz.

Bereketi temsil eden nar, içerdiği pigmentler sayesinde sağlığa çok faydalıdır. Özellikle içerdiği antosiyanin adlı madde sayesinde antioksidan içeriği çok yüksektir. Nara kırmızı rengini veren pigmenttir. Nar bu pigmenti yüksek derecede içerdiği için, kansere karşı ciddi bir koruma sağlar.

Narın bu özelliğinden faydalanmak için sadece narın suyunu sıkmak yeterli değildir. Çünkü bu madde narın çekirdeklerinde bulunmaktadır. O nedenle narı çiğneyerek tüketmek bu açından çok önemlidir.

ÇEKİRDEKLERİNİ ÇOK İYİ ÇİĞNEYİN

Nar, fonksiyonel bir besindir. Bir gıdanın fonksiyonelliğinden faydalanmak için, o gıdayı olabildiğince küçük parçalar halinde tüketmek lazımdır. O nedenle nar tüketirken sadece narı yemek değil, çekirdeklerini çok iyi çiğneyerek tüketmekte fayda vardır.

Nar, ayrıca içerdiği maddeler sayesinde kalp damar sağlığı açısından da çok önemlidir. Kan akımını hızlandırarak, damar sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Nar, potasyum içeriği yüksek olduğu için tansiyon düşürücü özelliğe de sahiptir. Nar, ayrıca sindirim sistemi için de çok önemlidir. Hazmı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Narı çekirdekleriyle birlikte çiğneyerek tükettiğimizde, bağırsak hareketlerimizi arttırırız. Beraberinde kabızlığa karşı önleyici etki sağlar.

Narlar tarih boyunca sağlık yararları için yenmiştir. Günümüzde bu meyvenin suyu sağlıklı beslenmenin popüler bir parçasıdır.

Nar taneleri, canlı kırmızı rengini polifenollerden alır. Bu kimyasallar güçlü antioksidanlardır.

Nar suyu, diğer meyve sularının çoğundan daha yüksek düzeyde antioksidan içerir. Ayrıca kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan içerir. Nar suyundaki antioksidanlar, serbest radikalleri yok etmeye, hücreleri hasardan korumaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

C VİTAMİNİ İHTİYACININ NEREDEYSE YARISINI KARŞILIYOR

Tek bir narın suyu, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 40'ından fazlasını içerir. Pastörize edildiğinde C vitamini parçalanabilir, bu nedenle besleyiciden en iyi şekilde yararlanmak için ev yapımı veya taze nar suyunu tercih edin.

Meyve suyundaki antioksidanların ve yüksek konsantrasyonlarının Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğuna ve hafızayı koruduğuna inanılıyor.

SİNDİRİM

Nar suyu, bağırsaktaki iltihabı azaltabilir ve sindirimi iyileştirebilir. Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve diğer iltihaplı bağırsak hastalıkları olan kişiler için faydalı olabilir.

Nar suyunun ishale yardımcı olup olmadığı veya kötüleştirip iyileştirmediği konusunda çelişkili inançlar ve araştırmalar olsa da, çoğu doktor kendinizi daha iyi hissedene ve semptomlarınız azalana kadar ondan kaçınmanızı önerir.

ANTİVİRAL

Nar suyu, C vitamini ve E vitamini gibi diğer bağışıklık artırıcı besinler arasında hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir. Narın ayrıca laboratuvar testlerinde antibakteriyel ve antiviral olduğu da gösterilmiştir. Yaygın enfeksiyonlar ve virüsler üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

CİNSEL PERDORMASA VE DOĞURGANLIĞA KATKI

Nar suyunun antioksidan konsantrasyonu ve oksidatif stresi etkileme yeteneği, onun potansiyel bir doğurganlık yardımı yapmasını sağlar. Oksidatif stresin kadınlarda sperm disfonksiyonuna neden olduğu ve doğurganlığı azalttığı gösterilmiştir .

Meyve suyunun plasentadaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu da gösterilmiştir. Ancak araştırmacılar, bunun sağlayabileceği kesin faydaları henüz bilmiyorlar. Nar suyu içmek , cinsel dürtülerin arkasındaki ana hormonlardan biri olan erkeklerde ve kadınlarda testosteron seviyelerini de artırabilir .

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Bilmeden hepimiz yapıyoruz! Meğer 2 günde zehir saçıyormuşBilmeden hepimiz yapıyoruz! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş
Mutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleriMutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte konukları

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Masumlar Apartmanı için flaş karar! Hayranları üzülecek

Masumlar Apartmanı için flaş karar! Hayranları üzülecek

Pastırma anketi! Kayseri ile Kastamonu karşı karşıya

Pastırma anketi! Kayseri ile Kastamonu karşı karşıya

Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte

Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Diğer Haberler

Değerine değer kattılar! Künefe 24 ayar altınla kaplandı

Değerine değer kattılar! Künefe 24 ayar altınla kaplandı

Bu 6 gıdayı asla buzdolabına koymayın! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Bilmeden hepimiz yapıyoruz! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Keten tohumu nasıl kullanılır, nasıl yenir? Nasıl öğütülür ve tüketilir?

Keten tohumu nasıl kullanılır, nasıl yenir? Nasıl öğütülür ve tüketilir?

Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

Kumkuat (kamkat) nasıl yenir? Meyvesi nasıl tüketilir?

Kumkuat (kamkat) nasıl yenir? Meyvesi nasıl tüketilir?

Vedat Milor'dan pastırma anketi! Kayseri ile Kastamonulu üreticiler karşı karşıya

Pastırma anketi! Kayseri ile Kastamonu karşı karşıya

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.