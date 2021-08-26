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Doğuş Balbay'dan taraftara çağrı

26.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu hem lig hem de Euroleague şampiyonluğu ile tamamlayan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, "Yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmak bizi çok motive ediyor. Umarım salgın daha da hafifler ve tribün kapasitemiz artar. Taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyoruz" dedi.

Doğuş Balbay'dan taraftara çağrı

2020-2021 sezonunu Turkish Airlines EuroLeague’de ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak çifte kupayla kapatan Anadolu Efes'te yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Lacivert-beyazlılarda kaptan Doğuş Balbay ile birlikte Rodrigue Beaubois ve Tibor Pleiss yeni sezonla ilgili düşüncelerini paylaştı.

DOĞUŞ BALBAY: KUPALARA, YENİ KUPALAR EKLEMEK İSTİYORUZ

Rüya gibi bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Doğuş Balbay, "Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ancak önemli olan bunu sürdürebilmek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bizim hedeflerimiz, hayallerimiz her zaman çok yüksek. Umarım bu başarıları tekrarlamak nasip olur. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Yine tüm mücadelemizi gösterip, basketbolseverlere keyifli bir basketbol izletmek ve kupalara yeni kupalar eklemek istiyoruz. Antrenörlerimizle ve takım arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek her zaman çok güzel. Umarım sakatlıksız bir sezon yaşarız. Yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmak bizi çok motive ediyor. Umarım salgın daha da hafifler ve tribün kapasitemiz artar. Taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyoruz" diye konuştu.

RODRIGUE BEAUBOIS: TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Rodrigue Beaubois, geçen sezonun inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Yaz boyunca bunun mutluluğunu yaşadık ve başarılarımızı kutladık. Şimdi yeni sezon için odaklanma ve hazırlık zamanı. Tabii ki zor bir sezon bizi bekliyor. Ancak bu sezon taraftar gücümüz de olacak. Her zaman olduğu gibi kapalı gişe oynamayı isterdik ama yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmaktan çok mutluyuz. Onların desteği saha içerisinde bize her zaman çok yardımcı oluyor. Taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TİBOR PLEİSS: AYNI HEDEFLERE SAHİBİZ

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Tibor Pleiss ise, "Yeni bir yıl olsa da aynı kadroya ve aynı hedeflere sahibiz. Bu sezon taraftarlarımızla da buluşacağız ve bir yıldır onları çok özledik. Geçtiğimiz sezon taraftarlarımızla buluşamasak da onların desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bu sezon da onlarla birlikte eğlenmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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