Doğuş Balbay: Hasreti sonlandırdık

Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğuş Balbay, hedefledikleri Dörtlü Final'e ulaştıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Barcelona Lassa'ya son maçta büyük bir baskı uyguladıklarını aktaran tecrübeli basketbolcu, "Kulüp olarak 18 yıldır Dörtlü Final'e hasrettik. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 15 binin üzerinde taraftar geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Bu salonu Barcelona Lassa'ya dar ettik. Hedefimiz olan Dörtlü Final'e ulaştık." diye konuştu.

Doğuş, 3-2 biten serinin zorlu geçtiğini kaydederek, "Bu kadar zor olacağını biliyorduk. Ev sahibi avantajının önemini gördük. Fenerbahçe Beko maçını şu anda düşünmek istemiyorum. Kutlamaya bakacağız." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde Fenerbahçe Beko ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Doğuş, "İki Türk takımının Dörtlü Final'e kalması Türk basketbolu açısından çok büyük bir gurur. İki takımla gittiğimiz için çok mutluyuz. Yarı finalde güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğuş, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki Türk takımının Dörtlü Final'e gitmesiyle ilgili, "İki Türk takımının Dörtlü Final'de olması spor tarihimiz açısından çok önemli ve mutluluk verici. Zorlu mücadele olacak ama ben buna rekabet olarak bakmıyorum. İki Türk takımı el ele Dörtlü Final'e gidiyor. Ne mutlu bize." şeklinde görüş belirtti.

