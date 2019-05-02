Doğuş Balbay: Hasreti sonlandırdık

Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğuş Balbay, hedefledikleri Dörtlü Final'e ulaştıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Barcelona Lassa'ya son maçta büyük bir baskı uyguladıklarını aktaran tecrübeli basketbolcu, "Kulüp olarak 18 yıldır Dörtlü Final'e hasrettik. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 15 binin üzerinde taraftar geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Bu salonu Barcelona Lassa'ya dar ettik. Hedefimiz olan Dörtlü Final'e ulaştık." diye konuştu.
Doğuş, 3-2 biten serinin zorlu geçtiğini kaydederek, "Bu kadar zor olacağını biliyorduk. Ev sahibi avantajının önemini gördük. Fenerbahçe Beko maçını şu anda düşünmek istemiyorum. Kutlamaya bakacağız." ifadelerini kullandı.
Yarı finalde Fenerbahçe Beko ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Doğuş, "İki Türk takımının Dörtlü Final'e kalması Türk basketbolu açısından çok büyük bir gurur. İki takımla gittiğimiz için çok mutluyuz. Yarı finalde güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Doğuş, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki Türk takımının Dörtlü Final'e gitmesiyle ilgili, "İki Türk takımının Dörtlü Final'de olması spor tarihimiz açısından çok önemli ve mutluluk verici. Zorlu mücadele olacak ama ben buna rekabet olarak bakmıyorum. İki Türk takımı el ele Dörtlü Final'e gidiyor. Ne mutlu bize." şeklinde görüş belirtti.
Efsane isimden Loris Karius için şok sözler
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet
Karaman moral yüklüyor
Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...
Yanal'dan Fenerbahçe iddiası
Trabzonspor 8 sene sonra ilki yaşıyor
Altınordu'da sakatlık şoku
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum