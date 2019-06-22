Doğuş Balbay: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko'yu geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olduklarını için çok mutlu olduklarını belirten Balbay, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah'a şok şükür, bugünleri gördük, aile olduk. Şampiyonluk kupası kaldırdık. Çok mutluyum, ailem yanımda, sevdiklerim yanımda. Herkese teşekkür ederim. Zor bir seri oldu ama bitti. Kutlama zamanı artık, şampiyonuz" diye konuştu. Doğuş Balbay, şampiyonluk sevincini eşi ve yeni doğan bebeği ile yaşadı.
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