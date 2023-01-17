Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı! Hediyesi olay oldu

Ünlü şarkıcı Doğuş eşi Hoşgedem Hidayetkızı'na yarış atı hediye etti. Şarkıcı, doğum günü nedeniyle eşine yarış atının yanı sıra ayrıca spor model bir araba da hediye etti ve evliliğinin üzerindeki kara bulutları da kaldırmış oldu.

OnurAkayMedya'nın haberine göre; bir süredir Azerbaycan'da yaşayan, asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Seyid isimli bir gencin mahkemeye başvurması üzerine DNA örneği vermişti ve Seyid'in gerçek babası olmadığı ortaya çıkmıştı.

Şarkıcı gayri meşru çocuğu haberlerinin ardından daha önce de ailesini Dubai'ye tatile götürmüştü.

