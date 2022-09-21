Doğuştan bir bacağı kısa olan Kübra artık aksamadan yürüyebilecek

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğuştan sağ bacağı kısa olduğu için topallayarak yürüyen Kübra Köçer'in, çivi üzerinden uzatma yöntemiyle yapılan ameliyatla iki ayağı eşit seviyeye getirildi.

Yaşı ilerledikçe bir bacağındaki kısalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken 21 yaşındaki Köçer, tedavi için daha önce birçok merkeze başvurdu.

Tedavilerden olumlu sonuç alamayan Köçer, bir süre önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin'e müracaat etti.

Tetkiklerde, sağ bacağında diğer bacağa göre yaklaşık 4 santimetre kısalık tespit edilen Köçer, Engin ve ekibince ameliyata alındı.

Operasyonla Köçer'in kısa bacağı, kemiğin içine çivi yerleştirildikten sonra kemik uzatma yöntemiyle diğer ayağıyla aynı seviyeye getirildi.

Ameliyatın ardından Köçer, yaklaşık 1 ay içinde aksamadan yürüyebilecek.

- "2 santimetre üzeri kısalıklar, omurgada eğriliklere de sebep oluyor"

Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin, AA muhabirine, bacak kısalığında kişilerin aksayarak yürüdüğünü ve bu kısalıkların omurga sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

2 santimetre üzerindeki kısalıkların omurgada eğriliklere de sebep olduğunu dile getiren Engin, "Kübra bu hastalık için pek çok yere gitmiş ama çözüm bulamadığı için bize gelmişti. Planlamasını yaptık, çivi üzerinden uzatma yöntemiyle yaklaşık 4 santimetre bacağı uzattık." dedi.

Engin, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın bacağındaki aparatları kısa sürede çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Sakatlık nedeniyle hastanın omurgasında eğriliklerin oluşmaya başladığına işaret eden Engin, şöyle konuştu:

"Müdahale etmeseydik bu bacaktaki kısalık tüm vücudu ve kas iskelet sistemini de olumsuz etkileyecekti. Ameliyatla bu sorunları ortadan kaldırdık. Bacaktaki kısalık kaval kemiğinden kaynaklanıyordu, kemiğin içerisine çivi yerleştirip dışarıdan lrs fiksatör (uzatma cihazı) uygulayarak kemiği uzattık. Kozmetik olarak çok fazla kesi olmadı ve hastada rahatsız edici yara izi bırakılmadı. Kübra'nın bacak boyutları artık eşit ve aksamadan yürüyecek."

- "Çevremdekilerin yürüdüğümde bana bakışları moralimi bozuyordu"

Bacağı uzatılan Kübra Köçer ise prematüre ve sağ bacağında kısalıkla dünyaya geldiğini, ilk ameliyatını 5 yaşında olduğunu anlattı.

Köçer, "Farklı hastanelere gittim ama bacağım düzelmedi. Bu durum hayatımı olumsuz yönde etkiledi. Arkadaşlarımın ve çevremdekilerin yürüdüğümde bana bakışları moralimi bozuyordu ama Çağatay hocam ameliyat edince bacağım normale döndü. Şimdi çok mutluyum, doktoruma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Anne Rahime Köçer de kızının bu sorun nedeniyle çok üzüldüğünü ifade ederek, Dr. Engin'e minnettar olduklarını belirtti.

