Doğuştan işitme engelli Suriyeli çocuğa İzmir'de biyonik kulak takıldı

Türkiye'ye 2016'da sığınan 38 yaşındaki Ali Şavi ile 36 yaşındaki Rende Elşavo çiftinin 3 çocuğundan biri olan doğuştan işitme engelli Kader Şavi için Dünya Doktorları Derneğince yurt dışından biyonik kulak temin edildi.

Cihazın ilk parçasının 1 ay önce İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Gül Caner Mercan'ın da aralarında olduğu ekip tarafından kulak içine operasyonla takılmasının ardından cihazın ikinci parçası da çocuğun başının dış kısmına yerleştirildi.

Kader Şavi'nin sesleri ilk kez net olarak duyduğu işleme, basın mensupları da tanıklık etti.

Anne Rende Elşavo, basın mensuplarına, Türkiye'ye Kader 2 aylıkken sığındıklarını, kızının işitme sorunu yaşadığını 2 aylıkken, İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan testle öğrendiklerini belirtti.

Biyonik kulak takıldıktan sonra Kader'in seslere tepki vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve test sırasında kızından daha fazla heyecanlandığını anlatan Elşova, "İşitme cihazı varken, bizi bazı zamanlarda duyuyordu, tepki veriyordu. Bazen ise duymuyordu." dedi.

Kader'in artık konuşabileceğini ifade eden Elşova, "Hayalim, normal insanlar gibi konuşması ve hayatına devam etmesi. Geride kalmasını istemiyorum." diye konuştu.

Ali Şavi de kızı konuşabileceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah razı olsun herkesten. Bize bir umut, sevinç verdi." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gül Caner Mercan, Kader Şavi'de 2 aylıkken ileri düzey işitme kaybı belirlediklerini, 1 yaşından sonra biyonik kulak takılmasına karar verildiğini belirtti.

Normal şartlarda çocuklara 2 yaşına kadar biyonik kulak takılmasını önerdiklerini dile getiren Mercan, ailenin maddi sorunları nedeniyle cihazın temin edilemediğini ifade etti.

Bu süreçte çocuğa işitme cihazı takıldığını anlatan Mercan, çocuğun çoğu sesi duyamadığı için konuşmasının gelişmediğini belirtti.

Mercan, biyonik kulağın çalışma prensibini ise şöyle anlattı:

"İç kulakta bir eksikliğimiz var. İşitme cihazı sadece sesi yükselterek kulağa verir. İç kulakta ne kadar hücre ve kapasite varsa ancak onu arttırarak beyine ses gönderiyor. Biyonik kulak yerleştirdiğimiz zaman var olan o iç kulaktaki çalışmayan hücreleri baypas ederek, doğrudan işitme sinirini uyardığı için, ayarlarla tam işitme sağlıyoruz. Çalışmayan kulağı paypas edip, doğrudan işitme siniri ve üst merkezleri uyarılmasına yardımcı oluyor."

