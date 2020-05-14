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Doğuştan yürüme engelli gencin elektrikli bisiklet hayali gerçek oldu

YOZGAT HABERLERİ  | 14.05.2020 18:30 | Son Güncelleme

Yozgat’ta doğuştan yürüme engelli 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı’ya belediye tarafından elektrikli bisiklet hediye edildi.Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi 4.

Doğuştan yürüme engelli gencin elektrikli bisiklet hayali gerçek oldu

Yozgat’ta doğuştan yürüme engelli 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı’ya belediye tarafından elektrikli bisiklet hediye edildi.
Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi 4. Etap TOKİ konutlarında oturan doğuştan yürüme engelli Hüseyin Mert Satıcı’nın elektrikli bisiklet hayali gerçek oldu. Yozgat İç Anadolu Ortapedik Engelliler Derneği’ne ne talepte bulunarak oğlu için elektrikli bisiklet isteyen anne Ayşe Satıcı’nın isteğini Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse gerçekleştirdi. Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın girişimleriyle Yozgat Belediyesi tarafından Hüseyin Mert Satıcı’ya elektrikli bisiklet alındı. Doğuştan yürüme engelli genci evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Celal Köse ve İç Anadolu Ortapedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan, bisikleti Satıcı’ya teslim etti.
Hüseyin Mert’e elektrikli bisikletini teslim eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Hüseyin Mert’i daha önce dernek başkanımızla birlikte evine gelerek ziyaret ettik, durumu hakkında bilgiler aldık. Hüseyin Mert’in annesinin elektrikli bisiklet çağrısına da kulak vermemek mümkün değildi. Biz geldik burada Hüseyin Mert’in azmini, başarısını gördük. İnşallah onun bundan sonraki hayatını daha iyi devam ettirebilmesi için tedavisi için doktorlarımızın da önerdiği bu elektrikli bisikleti aldık ve ailemize hediye ettik. Hüseyin Mert’in başta annesine ve ailesine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise Hüseyin Mert’i telefonla aradı. Bozdağ, engelli genci yürüme azmi ve gayretinden ötürü tebrik ederek annesinin ve doktorların gayretleriyle ileriki günlerde Hüseyin Mert’in bisiklete de ihtiyaç duymadan yürüyebileceği temennisinde bulundu. Bozdağ, Hüseyin Mert’in tedavisi için ellerinden gelen tür türlü çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
Elektrikli bisikletine kavuşan Hüseyin Mert Satıcı ve annesi Ayşe Satıcı da Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti.

Doğuştan yürüme engelli gencin elektrikli bisiklet hayali gerçek oldu

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