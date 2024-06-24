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Doğuştan zihinsel engelli Tuğçe için damatsız düğün

AA AA
24.06.2024 12:50
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Balıkesir'de zihinsel engelli 33 yaşındaki Tuğçe Dilmaç, merhum babasının en büyük arzusunu yerine getirip beyaz gelinlik giyerek, aile üyelerinin kendisi için hazırladığı temsili düğünde eğlendi.

Doğuştan yüzde 80 zihinsel engeli bulunan ve bir okulda memur olarak görev yapan Dilmaç'ın babası Muharrem Dilmaç, 3 yıl önce vefat etti. Engelli kızı için düğün yapmak, onu beyaz gelinlikle görmek isteyen merhumun hayali aile üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Anne Günnaz Dilmaç ve abla Tuğba Pazar'ın düzenlediği damatsız düğün organizasyonunda gelinlik giydirilen Tuğçe'nin ellerine kına yakıldı, araç konvoyu düzenlendi.

Ailenin yaşadığı sitenin bahçesinde, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da katıldığı düğüne Büyükşehir Belediyesinin orkestrasınca müzik desteği sağlandı.

Komşuların da destekleriyle gerçekleştirilen düğünde Tuğçe, ailesi, akrabaları, komşuları ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadı, gönlünce eğlendi.

"BİR GELİN DÜĞÜNÜNDE NE YAŞIYORSA HER ŞEYİ YAŞASIN İSTEDİK"

Günnaz Dilmaç, AA muhabirine, kızını yetiştirip bugünlere getirdiğini anlattı.

Onu memur olduğu okula sabah götürdüğünü, mesai bitiminde almaya gittiğini belirten Dilmaç, şunları söyledi:

"Kocam çok özeniyordu, 'Bu kıza düğün yapalım' diyordu. Ben de hem babasının vasiyeti olsun istedim hem de küçüklüğünden beri gelinlikçilerin önünden geçerken gelinlik almamızı istiyordu, kızımın özencini yerine getirmek için düğün yapma kararı verdik. Dostlarımızın, belediyemizin, okulumuzun, öğretmenlerimizin herkesin desteği var. Eğleniyoruz, çok mutluyuz. Kızım mutlu, ben mutluyum."

Abla Tuğba Pazar da kardeşinin, doğum sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle engelli dünyaya geldiğini belirtti.

Evlenme durumu olmayan kardeşinin gelinlik giymesi için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Pazar, "Bir gelin düğününde ne yaşıyorsa her şeyi yaşasın istedik. Gelin almadan tutun gayret kuşağına, konvoyundan tutun akşam eğlencesine, kınasına, kaftanına kadar her şeyi yaptık." diye konuştu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Pazar, "Engelli çocuk ailelerinin bu gururu yaşamasını tavsiye ederim. Muhakkak yapsınlar, özgür bıraksınlar. Onlar yaşasın, gelinlik giysin, illa bir damat, bir eş olmasına gerek yok. Onların hayali kalsın, beyazı yaşasınlar." ifadesini kullandı.

Tuğçe Dilmaç ise hep gelinlik giymeyi hayal ettiği için annesi ve ablasının bu düğünü yaptığını belirterek, "Babam çok istiyordu ama öldü." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelinlik

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