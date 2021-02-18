MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

18.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

Doha Elenouty, 2018'de Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'la aşk yaşadığı haberleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Elenouty ile iki yıl önce yaptığı röportajı ilk kez yayınladı. Spor hocası Doha Elenouty, "Hamile oldum, çocuk aldırdım" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sık sık eşi Kibariye'yi aldattığı yönünde haberlerle gündeme gelen Ali Küçükbalçık hakkında Kibariye'yi yıkacak bir haber daha ortaya çıktı. İki yıl önce yaptığı açıklama yeniden gündem olan Doha Elenouty isimli kadın, Küçükbalçık'tan çocuk aldırdığını anlattı.

Onur Akay'ın, "Belgelensin affetmem diyen Kibariye'ye işte belge" başlıklı yazısı şöyle:

"Türkiye’nin eşsiz seslerinden 60 yaşındaki Kibariye'nin kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık, yıllardır Kiboş’u aldattığı yönünde iddialarla gündeme geldi. Küçükbalçık, geçmişte birçok kez farklı kadınlarla objektiflere yakalansa da Kiboş kocasını hep bağrına bastı.

602e363255428118a0399d9c

Onca olayda kendi deyimiyle 'kofti' bir durum bulamayan Kibariye, daha önce benim de 2018 yılında yazdığım ve magazin gündemine gelen boşanacaklar haberlerini de hep yalanladı. Bu aldatma vakalarının biri de 2018 yılında yaşanmıştı. 'Yine Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?', 'İşte o kadın!' gibi başlıklar magazin sayfalarını süslüyordu.

"ALİ İSTEMEZSE HEMEN GİDERİM"

Bu sefer, Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı haberleri magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Kiboş yine, 'Yuvamı kolay kolay bozmam, düşünme aşamasındayım. Ali istemezse hemen giderim. Sadece kızım Birgül için üzülüyorum o kadar' demişti. Çok geçmeden Lübnanlı Doha Elenouty, konuyla ilgili açıklama yapmış ve 'Ali Bey'le duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor' ifadelerini kullanmıştı.

602e363255428118a0399da2

'HAMİLE KALDIM'

16 Ocak 2019'da Doha Elenouty'e 'köşemde yayınlamak için bazı sorular sormak istiyorum' dedim. 'İstediklerimi tam söyleyemedim ve sana içimi dökmek istiyorum' diyen Doha’nın cevaplarını telefonuma kaydettim. O günlerde telefonumda yaşanan arıza nedeniyle röportaj kaldı. Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan röportajı dinleyince büyük şok yaşadım. 'Belgelensin affetmem' diyen Kibariye’ye 'işte belge' diyen bir röportaj karşıma çıktı ve bunu iki sene sonra kaleme aldım."

Onur Akay o söyleşiyi yayınladı ve Doha'ya şu soruyu sordu: "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?"

Genç kadın bu soruya "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım!" yanıtını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Dalga konusu oldu! 'Kızının yaşına inmişsin'Dalga konusu oldu! 'Kızının yaşına inmişsin'
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Kar yerini yağmura bırakıyor!

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

Demi Lovato: Aşırı doz uyuşturucudan 3 kez felç ve kalp krizi geçirdi

Olay itiraf! 'Aşırı doz uyuşturucudan...'

Kim Kardashian'la ayrılmak Kanye West'e iyi gelmedi

Kendi etti kendi buldu! Ayrılıktan sonra...

Sibel Can yine photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

Dalga konusu oldu! 'Kızının yaşına inmişsin'

Müge Anlı'da bomba olay! Programa katılmak için günlük 10 bin TL istedi

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Ebru Polat dantelli sütyeniyle karda poz verdi!

Dantelli sütyeniyle kara çıktı! Olay oldu

Kate Hudson iç çamaşırlarıyla dans etti

İç çamaşırlarıyla dans etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.