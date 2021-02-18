Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

Bu sefer, Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı haberleri magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Onca olayda kendi deyimiyle 'kofti' bir durum bulamayan Kibariye, daha önce benim de 2018 yılında yazdığım ve magazin gündemine gelen boşanacaklar haberlerini de hep yalanladı. Bu aldatma vakalarının biri de 2018 yılında yaşanmıştı. 'Yine Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu?', 'İşte o kadın!' gibi başlıklar magazin sayfalarını süslüyordu.

"Türkiye’nin eşsiz seslerinden 60 yaşındaki Kibariye'nin kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık, yıllardır Kiboş’u aldattığı yönünde iddialarla gündeme geldi. Küçükbalçık, geçmişte birçok kez farklı kadınlarla objektiflere yakalansa da Kiboş kocasını hep bağrına bastı.

Sık sık eşi Kibariye'yi aldattığı yönünde haberlerle gündeme gelen Ali Küçükbalçık hakkında Kibariye'yi yıkacak bir haber daha ortaya çıktı. İki yıl önce yaptığı açıklama yeniden gündem olan Doha Elenouty isimli kadın, Küçükbalçık'tan çocuk aldırdığını anlattı.

Kiboş yine, 'Yuvamı kolay kolay bozmam, düşünme aşamasındayım. Ali istemezse hemen giderim. Sadece kızım Birgül için üzülüyorum o kadar' demişti. Çok geçmeden Lübnanlı Doha Elenouty, konuyla ilgili açıklama yapmış ve 'Ali Bey'le duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor' ifadelerini kullanmıştı.

'HAMİLE KALDIM'

16 Ocak 2019'da Doha Elenouty'e 'köşemde yayınlamak için bazı sorular sormak istiyorum' dedim. 'İstediklerimi tam söyleyemedim ve sana içimi dökmek istiyorum' diyen Doha’nın cevaplarını telefonuma kaydettim. O günlerde telefonumda yaşanan arıza nedeniyle röportaj kaldı. Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan röportajı dinleyince büyük şok yaşadım. 'Belgelensin affetmem' diyen Kibariye’ye 'işte belge' diyen bir röportaj karşıma çıktı ve bunu iki sene sonra kaleme aldım."

Onur Akay o söyleşiyi yayınladı ve Doha'ya şu soruyu sordu: "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?"

Genç kadın bu soruya "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım!" yanıtını verdi.



